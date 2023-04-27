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Аслан Карацев — Ласло Дьере: прогноз на матч ATP Мадрид 27 апреля 2023 года

Прогноз на матч ATP Мадрид Аслан Карацев — Ласло Дьере 27 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Аслан Карацев.
Фото Global Look Press
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27 апреля российский теннисист Аслан Карацев в первом круге «мастерса» в Мадриде сыграет против серба Ласло Дьере. Встреча начнется не ранее 17.20 по московскому времени, в России она показана не будет. Ранее теннисисты никогда не играли друг с другом.

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Букмекерская компания Olimpbet считает Карацева аутсайдером поединка. На победу экс третьей ракетки России можно поставить с коэффициентом 2.24, что приблизительно 40% вероятности исхода. Успех Дьере доступен за 1.64 (60%).

Ставка в 1000 рублей на серба в случае его выигрыша принесет выплату в 1640 рублей, а чистая прибыль составит 640 рублей.

Эксперты считают, что Дьере справится с соперником в двух партиях. Котировка на такой исход — 2.55.

Карацев выиграл пять из шести последних матчей. На то, что он выдержит фору (+2.5) гейма, коэффициент — 1.82.

Считаете, что встреча получится упорной? ТБ 22.5 гейма доступен за 1.92, ТМ 22.5 — за 1.88.

На тай-брейк в матче котировка — 2.47, на отсутствие 13-го гейма — 1.49.

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Прогноз и ставка на матч Аслан Карацев — Ласло Дьере

Кажется, еще совсем недавно Карацев шумел на Australian Open и стоял у подножия топ-10, а сегодня он уже 121-й в рейтинге и вынужден отбираться на турниры ATP через квалификацию. На последних двух турнирах Аслан в этом преуспел: дошел до 1/8 в Мюнхене (проиграл финалисту ван де Зандсхулпу), а в Мадриде уверенно в двух сетах расправился с Бранкаччио и Штруффом в отборе.

Правда, с первым соперником в основе ему повезло лишь относительно. Дьере стоит 70-м в табеле, но основных успехов всегда добивается именно на грунте (четыре титула из четырех разного уровня взял на песке). На этом отрезке сезона настает его время. Это видно даже по последним результатам. В Монте-Карло он проиграл в первом круге, но не кому-нибудь, а Хуркачу. Причем не подал на победу во втором сете, а в третьем упустил матчбол на приеме.

На прошлой неделе в Баня-Луке Ласло дошел до 1/4 финала — одолел Сафиуллина и Чорича, но в борьбе уступил Молчану. Учитывая нестабильность Карацева, который всего раз в этом сезоне выиграл больше одного матча в основе турниров ATP, Дьере должен рассчитывать на победу.

Рекомендуемая ставка: победа Дьере за 1.64.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Аслан Карацев
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