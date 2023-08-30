Прогнозы на спорт
Сегодня, 15:45
30 августа российский теннисист Аслан Карацев во втором круге US Open сыграет с автором самой громкой сенсации первого — обидчиком Хольгера Руне Роберто Карбаллесом. Игра начнется не ранее 19.20 по московскому времени, в России легально она показана не будет. Счет личных встреч — 3:0 в пользу испанца.
Правда, в предстоящем матче фаворитом выступает Карацев. На его победу в букмекерской компании Olimpbet выставлен коэффициент 1.32, что приблизительно 76% вероятности исхода. А успех Карбаллеса предложен за 3.42 (24%).
При ставке в 1000 рублей на испанца в случае его выигрыша выплата составит 3420 рублей, а чистая прибыль — 2420 рублей.
Если вам кажется, что соперники разыграют минимум 38 геймов, возьмите ТБ 37.5 за 1.95. Противоположный ТМ 37.5 доступен за 1.86.
Победа Роберто с форой (+5.5) гейма идет за 1.82. На то, что Карацев выиграет с гандикапом (-5.5) гейма, котировка — 1.99.
Четыре и более сета в игре доступны за 1.62, все пять — за 3.55.
Считаете, что Карбаллес выиграет хотя бы одну партию? Такое условие предложено за 1.49. На два успешно проведенных испанцем сета — за 2.26.
Тай-брейк в матче можно оформить за 1.89, его отсутствие — за 1.83.
Карбаллес выиграл у Карацева три очных матча, но все они прошли на грунте. На харде же у испанца особых достижений, в отличие от полуфиналиста US Open Аслана, нет — за три последних года он ни разу не выиграл на покрытии две встречи подряд.
Да, в первом раунде Роберто сенсационно выбил Хольгера Руне, но и Карацев выступил не менее достойно — разгромил в трех сетах финалиста Уинстон-Сайлема Иржи Легечку. По игре к Аслану не было никаких вопросов: он действовал очень агрессивно и классно строил комбинации. Думаю, с Карбаллесом проблем у него не возникнет.
Рекомендуемая ставка: победа Карацева с форой (-4.5) гейма за 1.75.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -