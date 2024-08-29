29 августа «Астана» примет норвежский «Бранн» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. В первой встрече скандинавы уверенно победили 2:0. Предстоящая игра пройдет на стадионе «Центральный» в Алматы, стартовый свисток рефери Александара Ставрева из Молдавии прозвучит в 17.00 по московскому времени. Легальной трансляции в России не будет.

Букмекеры отдали предпочтение гостям: победа «гордости Бергена» в основное время предложена с котировкой 1.90, что составляет приблизительно 51% вероятности. Успех казахстанцев дан за 3.80 (25%), ничья идет за незначительно большие 3.85 (24%).

Вероятность прохода норвежцев в групповой этап оценена в 1.04, рынок на квалификацию «Астаны» доступен за внушительные 11.0.

Три наиболее возможных, по мнению аналитиков, исхода матча отражают превосходство «Бранна»:

• 1:1 — за 6.40;

• 1:0 — за 7.00;

• 2:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять с коэффициентом 1.79, ТМ 2.5 идет за 2.01.

Вероятность обмена забитыми мячами оценена в 1.73, опция «обе забьют — нет» дана за 2.07.

Прогноз и ставка на матч «Астана» — «Бранн»

Обе команды имеют неплохой потенциал в атаке. «Астана» прошла уже два раунда квалификации и отличалась в каждом матче, в среднем заколачивая по два гола за 90 минут. «Бранн» тоже стартовал со второго раунда и отметился голевыми ударами в четырех из пяти встреч. Средняя результативность норвежцев — 1,6 мяча за игру.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.79.