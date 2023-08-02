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Сегодня, 08:15

«Астана» — «Динамо Загреб»: прогноз на матч Лиги чемпионов 2 августа 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Астана» — «Динамо Загреб» 2 августа 2023 года
Евгений Коростелев
«Астана» против «Динамо» Загреб.
Фото Getty Images
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2 августа «Астана» постарается совершить чудо после гостевого поражения 0:4 от загребского «Динамо» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Ответная игра между командами состоится на «Астана Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Обслужит встречу голландский арбитр Деннис Хиглер.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
02 авг, 17:00. Astana Arena (Астана)
Астана
Динамо З

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Астану» аутсайдером домашнего матча. На ее победу можно поставить с коэффициентом 3.83, что приблизительно 23% вероятности исхода. Ничья идет за 3.53 (27%), успех «Динамо» — за 2.00 (50%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 2000 рублей.

Получится ли у «Астаны» взять реванш у соперника после сокрушительного поражения в первом матче? Вариант 1Х предложен за 1.82.

Приятные 2.02 выставлены на тотал больше 2.5 мяча. А ведь три последних матча с участием «Динамо» получились «верховыми».

Обмен голами можно взять за 1.86, противоположный исход — за 1.93.

На то, что гости первыми откроют счет, котировка — 1.72. За 2.50 доступно условие, при котором первым забьет «Астана». За 7.75 — отсутствие результативных действий.

Наиболее вероятный точный счет довольно неожиданный — ничья 1:1 за 6.20.

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Прогноз и ставка на матч «Астана» — «Динамо Загреб»

Чемпионы Хорватии в первом матче были на три головы выше соперника: забили четыре мяча, нанеся 17 ударов по воротам при 11 попаданиях в створ. У «Астаны» — четыре попытки и все в «молоко». Игровое превосходство, конечно, также было на стороне синих.

Безусловно, победитель в этой паре известен, но даже ответный матч у немотивированного соперника забрать казахстанцам будет проблематично — разница в классе просто колоссальна. Тем более игрокам «Динамо» на старте сезона нужна игровая практика и поддержание ритма, а значит, они вряд ли сыграют вполноги.

Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» за 2.00.

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