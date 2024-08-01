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Прогнозы на спорт

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«Астана» — «Милсами»: опыт казахстанцев сыграет против молдаван

Прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Астана» — «Милсами» 1 августе 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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1 августа казахстанская «Астана» примет «Милсами» из Молдавии в ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций. Неделю назад команды разошлись миром (1:1). Игра на «Астана Арене» начнется в 17.00 по московскому времени по свистку французского рефери Рюдди Бюке. В России легально встречу не покажут.

Лига конференций. 2-й отборочный раунд
01 авг, 17:00. Astana Arena (Астана)
Астана
Милсами

Букмекеры считают хозяев серьезными фаворитами: их победа предложена с котировкой 1.41, что около 69% вероятности. Успех молдавской команды доступен за 7.20 (11%) — это наименее ожидаемый результат встречи. Коэффициент на ничью — 4.70 (20%).

Проход «Астаны» в следующий раунд можно взять за 1.19, этот рынок на гостей представлен за 4.50.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, исхода поединка включили только победы хозяев:

• 2:0 — за 5.80;

• 1:0 — за 6.20;

• 2:1 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.10.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.98, альтернативная опция дана за 1.83.

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Прогноз и ставка на матч «Астана» — «Милсами»

Коллектив из Казахстана — гораздо более опытный еврокубковый игрок. «Милсами» ни разу в истории не пробирался в групповую стадию и в последних трех сезонах стабильно вылетал в квалификации Лиги конференций. «Астана» же только в прошлом сезоне выступала в группе турнира. Также казахстанцы обладают куда более крепким составом: по данным Transfermarkt, стоимостью в 9,85 миллиона евро против 3,33 у противника. Парни Григория Бабаяна могли победить и в первой игре, но пропустили ответный мяч на 90-й минуте.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.10.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Астана
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