5 октября «Астана» проведет второй матч на групповом этапе Лиги конференций. На этот раз соперником казахстанского клуба станет чешская «Виктория Пльзень». Игра пройдет на «Астана Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Густаву Корреа из Португалии.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что домашнее поле не поможет «Астане» набрать три очка. На победу казахстанцев можно поставить с коэффициентом 3.33, что примерно 30% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.68 (24%), виктория «Виктории» — за 2.12 (46%).

Чешский клуб шел на серии из 12 побед подряд, но в прошедшие выходные проиграл в чемпионате «Спарте» (1:2). На то, что красно-синие не победят еще раз, котировка — 1.75.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.69, ТМ 2.5 — в 2.20.

Обмен голами предложено оформить за 1.60, противоположный исход можно взять за 2.33.

На дубль в матче коэффициент — 3.49, на хет-трик — 13.0, на автогол — 8.50. Случится ли что-то из этого в Казахстане?

Наиболее вероятный точный счет, несмотря на преимущество «Виктории», — ничья 1:1 за 6.40.

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