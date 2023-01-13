13 января в матче 20-го тура АПЛ встретятся команды из нижней половины турнирной таблицы — «Астон Вилла» и «Лидс». Матч пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк», главный арбитр Майкл Оливер даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России не показывают чемпионат Англии.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу бирмингемцев в основное время можно с коэффициентом 1.90, вероятность — примерно 51%. Успех гостей доступен за 4.20 (22%), даже ничья предложена с меньшей котировкой 3.70 (27%).

Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на успех «Астон Виллы» при благополучном исходе принесет 1900 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 7.00;

• победа «львов» 1:0 — за 7.70;

• успех хозяев 2:1 — за 8.00.

Команды уже встречались в этом сезоне: в девятом туре соперники скатали нулевую ничью. «Лидс» не может обыграть бирмингемцев уже на протяжении четырех подряд официальных матчей, которые включили два поражение и две ничьи. Поставить на то, что в предстоящем матче «павлины» хотя бы не уступят, можно за 1.96.

Аналитики ожидают результативную встречу: тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.10.

Шанс увидеть забитые мячи от обеих команд оценен в 1.72, «обе забьют — нет» идет за 2.12.

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Лидс» 13 января 2023 года

«Лидс» показывает не лучший сезон: в последних 16 матчах во всех турнирах команда Джесси Марша победила лишь дважды, в чемпионате «павлины» идут только 14-ми с отрывом от зоны вылета в два очка. Команда немало пропускает: в среднем по сезону получает 1.8 гола за матч. Коллектив Унаи Эмери неплохо играет в атаке: в последних семи турах АПЛ вонзила 13 мячей, в среднем — 1.9 мяча за игру.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.80.