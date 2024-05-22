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Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

«Аталанта» — «Байер»: где смотреть финал Лиги Европы 22 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция финала Лиги Европы «Аталанта» — «Байер» 22 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Шарль де Кетеларе, Джанлука Скамакка и Мартен де Рон («Аталанта»).
Фото Global Look Press
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Стадион «Авива» в ирландской столице Дублин примет первый еврокубковый финал этого сезона. 22 мая «Аталанта» и «Байер» встретятся в решающем матче Лиги Европы, арбитр Иштван Ковач из Румынии даст стартовый свисток в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 21:45 мск.

Лига Европы. Финал
22 мая, 22:00. Aviva Stadium (Дублин)
Аталанта
Байер

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у «Байера» гораздо больше шансов на победу: поставить на успех команды Хаби Алонсо в основное время можно с коэффициентом 1.85, что составляет приблизительно 54% вероятности. Выигрыш подопечных Джан Пьеро Гасперини идет за 4.40 (21%), «мирный» результат предложен с котировкой 3.85 (25%).

Итоговая победа «фармацевтов» оценена в 1.43, этот рынок на «Аталанту» идет за 2.85.

Поставьте на точный счет. Вот самые ожидаемые варианты:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 — за 6.40;

• 2:0 и 2:1 — за 7.60.

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Тотал больше 2,5 гола можно взять за 1.90, ТМ 2.5 доступен с такой же котировкой.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.79, альтернативная опция представлена за 2.04.

Комбинированный вариант на тотал больше 2,5 мяча и «обе забьют» дан за 2.14.

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