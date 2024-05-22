Стадион «Авива» в ирландской столице Дублин примет первый еврокубковый финал этого сезона. 22 мая «Аталанта» и «Байер» встретятся в решающем матче Лиги Европы, арбитр Иштван Ковач из Румынии даст стартовый свисток в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 21:45 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у «Байера» гораздо больше шансов на победу: поставить на успех команды Хаби Алонсо в основное время можно с коэффициентом 1.85, что составляет приблизительно 54% вероятности. Выигрыш подопечных Джан Пьеро Гасперини идет за 4.40 (21%), «мирный» результат предложен с котировкой 3.85 (25%).

Итоговая победа «фармацевтов» оценена в 1.43, этот рынок на «Аталанту» идет за 2.85.

Поставьте на точный счет. Вот самые ожидаемые варианты:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 — за 6.40;

• 2:0 и 2:1 — за 7.60.

Тотал больше 2,5 гола можно взять за 1.90, ТМ 2.5 доступен с такой же котировкой.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.79, альтернативная опция представлена за 2.04.

Комбинированный вариант на тотал больше 2,5 мяча и «обе забьют» дан за 2.14.

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