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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Аталанта» — «Байер»: бергамаски не совладают с атакующей мощью соперника

Прогноз на финал Лиги Европы «Аталанта» — «Байер» 22 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Хаби Алонсо, главный тренер «Байера».
Фото Global Look Press
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22 мая пройдет первый еврокубковый финал текущего сезона — в Дублине на стадионе «Авива» «Аталанта» и «Байер» поборются за трофей Лиги Европы. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени, рассудит команды бригада румынского арбитра Иштвана Ковача. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

Лига Европы. Финал
22 мая, 22:00. Aviva Stadium (Дублин)
Аталанта
Байер

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение чемпиону Германии: победа «Байера» в основное время предложена с котировкой 1.85, вероятность этого события — примерно 54%. Успех бергамасков доступен за 4.40 (21%), даже на ничью коэффициент чуть ниже — 3.85 (25%).

Итоговый триумф «фармацевтов» оценен в 1.43, этот рынок на «Аталанту» идет за 2.85.

Наиболее ожидаемые экспертами результаты финала тоже намекают на серьезное превосходство «Байера»:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 — за 6.40;

• 2:0 и 2:1 — за 7.60.

Тотал больше 2,5 гола можно взять за 1.90, ТМ 2.5 доступен с такой же котировкой.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.79, альтернативная опция представлена за 2.04.

Алексей Миранчук (&laquo;Аталанта&raquo;). Клуб с россиянином в составе никогда не уступал в финале еврокубков. Но против магии Миранчука — непобедимый «Байер»

Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Байер»

«Байер» проводит фантастический сезон: до сих пор не потерпел ни одного поражения, выиграл бундеслигу, а 25 мая сыграет еще и в финале Кубка Германии. Особенно впечатляет атакующая мощь подопечных Хаби Алонсо. В Лиге Европы они заколачивали в среднем 2,58 гола за игру, а минимум два мяча забили в 10 поединках из 12. Эту же отметку «фармацевты» преодолели в шести предыдущих встречах во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.90.

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