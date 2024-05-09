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Прогнозы на спорт

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«Аталанта» — «Марсель»: ассистентских подвигов Миранчука в ЛЕ не хватит для уверенной победы бергамасков

Прогноз на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Марсель» 9 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Алексей Миранчук («Аталанта») и Леонардо Балерди («Марсель»).
Фото Global Look Press
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9 мая пройдет ответный полуфинальный матч Лиги Европы между «Аталантой» и «Марселем» — в первой встрече команды не выявили победителя (1:1). Игра на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — испанец Хесус Хиль Мансано. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Лига Европы. 1/2 финала
09 мая, 22:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Марсель

Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.75, вероятность — примерно 56%. Выигрыш провансальцев предложен с котировкой 4.80 (19%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья идет за 4.00 (25%).

Рынок на проход бергамасков в финал Лиги Европы оценен в 1.37, эта опция на «Марсель» доступна за 3.10.

Наиболее ожидаемые экспертами результаты встречи отражают явное преимущество подопечных Джан Пьеро Гасперини:

• ничья 1:1 идет за 6.40;

• 1:0 — за 6.60;

• 2:0 и 2:1 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.76, обратный вариант оценен в 2.08.

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Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Марсель»

Первая встреча закончилась ничьей (1:1), но ближе к победе все же были провансальцы — во втором тайме они практически не выпускали соперника с его половины поля и даже попали в крестовину. Вероятно, на выезде «Марсель» вновь навяжет борьбу оппоненту, тем более что он находится в неплохой форме: не проигрывает на протяжении пяти матчей во всех турнирах, забив в каждом из них. К тому же «Аталанта» редко выглядела намного сильнее соперников в Лиге Европы: с преимуществом больше одного мяча обыграла только скромный «Ракув» на групповом этапе (2:0 и 4:0), а также — сенсационно — «Ливерпуль» (3:0). Неделю назад Алексей Миранчук появился на поле в самом конце, но все же создал для себя неплохой шанс забить. А вообще россиянин — лучший ассистент команды Гасперини в турнире (четыре голевые).

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1) за 1.65.

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