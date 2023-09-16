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«Атланта Юнайтед» — «Интер Майами»: прогноз на матч МЛС 17 сентября 2023 года

Прогноз на матч МЛС «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами» 17 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Жорди Альба и Лео Месси («Интер Майами»).
Фото Global Look Press
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17 сентября команда Лионеля Месси «Интер Майами» встретится с одним из лидеров Восточной конференции МЛС — «Атлантой Юнайтед». Игра регулярного чемпионата пройдет на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и начнется в полночь. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

США. МЛС. Неделя 25
17 сент, 00:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Атланта
Интер Майами

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: победа хозяев доступна с коэффициентом 2.49, что составляет примерно 39% вероятности. Успех команды Лео Месси предложен за незначительно большие 2.59 (37%). Котировка на ничью — 3.89 (24%).

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Соперники пересекались в июле на групповом этапе Кубка лиг — турнире, который выиграл «Интер». Коллектив из Майами без проблем разделался с «Атлантой» (4:0), а Месси в той встрече оформил 2+1 по системе «гол+пас». Вероятность того, что гости в предстоящем поединке как минимум не уступят, оценена в 1.54.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, итоги противостояния выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.20;

• триумф любого из клубов 2:1 — за 8.75;

• 2:2 — за 9.50.

«Атланта» — вторая по результативности в Восточной конференции (51 гол), «Интер» же два матча кряду забивает по три раза. Тотал больше 3 мячей на предстоящую игру дали за 1.74, ТМ 3 — за 2.09.

Рынок на обмен точными ударами идет за 1.45, обратный вариант можно взять за 2.75.

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Прогноз и ставка на матч «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами»

Хозяева — вторые по результативности на «Востоке» и третьи — во всей МЛС в целом. Команда Гонсало Пинеды наколотила 51 мяч за 28 матчей, в среднем это 1.82 за тур. Вдобавок в «Атланте» выступает одна из главных звезд лиги — 22-летний аргентинец Тьяго Альмада, в этом сезоне у него 9+13 по системе «гол+пас».

«Интер» начал много забивать с приходом Лео Месси, до этого клуб Дэвида Бекхэма не отличался высокой продуктивностью в атаке. За 11 игр с Месси на поле «цапли» поразили ворота соперников 30 раз, а в двух последних поединках регулярного чемпионата оформили по три метких выстрела.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
3
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
4
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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