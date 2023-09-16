Прогнозы на спорт
Сегодня, 08:15
17 сентября команда Лионеля Месси «Интер Майами» встретится с одним из лидеров Восточной конференции МЛС — «Атлантой Юнайтед». Игра регулярного чемпионата пройдет на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и начнется в полночь. В России легально не показывают североамериканскую лигу.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: победа хозяев доступна с коэффициентом 2.49, что составляет примерно 39% вероятности. Успех команды Лео Месси предложен за незначительно большие 2.59 (37%). Котировка на ничью — 3.89 (24%).
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Соперники пересекались в июле на групповом этапе Кубка лиг — турнире, который выиграл «Интер». Коллектив из Майами без проблем разделался с «Атлантой» (4:0), а Месси в той встрече оформил 2+1 по системе «гол+пас». Вероятность того, что гости в предстоящем поединке как минимум не уступят, оценена в 1.54.
Наиболее вероятные, по мнению экспертов, итоги противостояния выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 7.20;
• триумф любого из клубов 2:1 — за 8.75;
• 2:2 — за 9.50.
«Атланта» — вторая по результативности в Восточной конференции (51 гол), «Интер» же два матча кряду забивает по три раза. Тотал больше 3 мячей на предстоящую игру дали за 1.74, ТМ 3 — за 2.09.
Рынок на обмен точными ударами идет за 1.45, обратный вариант можно взять за 2.75.
Хозяева — вторые по результативности на «Востоке» и третьи — во всей МЛС в целом. Команда Гонсало Пинеды наколотила 51 мяч за 28 матчей, в среднем это 1.82 за тур. Вдобавок в «Атланте» выступает одна из главных звезд лиги — 22-летний аргентинец Тьяго Альмада, в этом сезоне у него 9+13 по системе «гол+пас».
«Интер» начал много забивать с приходом Лео Месси, до этого клуб Дэвида Бекхэма не отличался высокой продуктивностью в атаке. За 11 игр с Месси на поле «цапли» поразили ворота соперников 30 раз, а в двух последних поединках регулярного чемпионата оформили по три метких выстрела.
Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 2.20.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
3
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
4
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
9
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
10
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -