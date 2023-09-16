17 сентября команда Лионеля Месси «Интер Майами» встретится с одним из лидеров Восточной конференции МЛС — «Атлантой Юнайтед». Игра регулярного чемпионата пройдет на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и начнется в полночь. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: победа хозяев доступна с коэффициентом 2.49, что составляет примерно 39% вероятности. Успех команды Лео Месси предложен за незначительно большие 2.59 (37%). Котировка на ничью — 3.89 (24%).

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Соперники пересекались в июле на групповом этапе Кубка лиг — турнире, который выиграл «Интер». Коллектив из Майами без проблем разделался с «Атлантой» (4:0), а Месси в той встрече оформил 2+1 по системе «гол+пас». Вероятность того, что гости в предстоящем поединке как минимум не уступят, оценена в 1.54.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, итоги противостояния выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.20;

• триумф любого из клубов 2:1 — за 8.75;

• 2:2 — за 9.50.

«Атланта» — вторая по результативности в Восточной конференции (51 гол), «Интер» же два матча кряду забивает по три раза. Тотал больше 3 мячей на предстоящую игру дали за 1.74, ТМ 3 — за 2.09.

Рынок на обмен точными ударами идет за 1.45, обратный вариант можно взять за 2.75.

Прогноз и ставка на матч «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами»

Хозяева — вторые по результативности на «Востоке» и третьи — во всей МЛС в целом. Команда Гонсало Пинеды наколотила 51 мяч за 28 матчей, в среднем это 1.82 за тур. Вдобавок в «Атланте» выступает одна из главных звезд лиги — 22-летний аргентинец Тьяго Альмада, в этом сезоне у него 9+13 по системе «гол+пас».

«Интер» начал много забивать с приходом Лео Месси, до этого клуб Дэвида Бекхэма не отличался высокой продуктивностью в атаке. За 11 игр с Месси на поле «цапли» поразили ворота соперников 30 раз, а в двух последних поединках регулярного чемпионата оформили по три метких выстрела.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 2.20.

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