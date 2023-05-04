4 мая «Атлетик» и «Бетис» сразятся в 33-м туре чемпионата Испании на стадионе «Сан-Мамес». Судья Мигель Анхель Ортис Арьяс даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию по платной подписке можно посмотреть на онлайн-платформе Okko.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитами коллектив Эрнесто Вальверде. Успех басков получил коэффициент 1.71, что соответствует 57% вероятности результата. Ничья доступна за 3.99 (24%), а триумф гостей оценен в 4.98 (19%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог принесет доход в 3990 рублей, если команды не определят победителя.

«Бетис» не уступил «Атлетику» в основное время в четырех из пяти последних поединков. Победа или ничья севильцев 4 мая идет за 2.20.

«Атлетик» пропустил дома всего 12 раз — меньше только у «Барселоны» (два). На очередной «сухарь» басков на «Сан-Мамес» доступна котировка 2.29.

Только однажды за прошедшие пять встреч соперники пробили «верх» по голам. Тотал больше 2,5 мяча предложен за 1.99, ТМ 2.5 — за 1.88.

В первом круге команды разошлись миром — 0:0. Обмен точными выстрелами в ближайшей игре доступен за 1.95, обратный рынок — за 1.86.

В шести недавних матчах Иньяки Уильямс забил пять раз. Результативный удар форварда оценен в 2.80.

Букмекерская компания Olimpbet назвала наиболее вероятный счет — 1:0 в пользу «Бильбао». Поставить на этот исход можно с коэффициентом 6.79.