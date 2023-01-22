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«Атлетик» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 22 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Атлетик» — «Реал» 22 января 2023 года
Евгений Коростелев
Карим Бензема.
Фото Global Look Press
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22 января в 18-м туре чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао примет «Реал». Игра пройдет на стадионе «Сан Мамес» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Арбитром назначен Хосе Санчес Мартинес.

Испания. Лига 1. 18-й тур
22 янв, 23:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Реал

«Реал» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу действующего чемпиона можно поставить с коэффициентом 2.44, вероятность такого исхода — 41%. Ничья доступна за 3.50 (25%), успех «Атлетика» — за 2.90 (34%).

Ставка в 1000 рублей на успех гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 2440 рублей, а чистая прибыль составит 1440 рублей.

Считаете, что баски дома не уступят мадридцам? Вариант 1Х доступен за 1.60.

Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой — 1.90, ТМ 2.5 — за 1.98.

Обмен голами доступен за 1.73, условие «обе забьют — нет» — за 2.10.

Назначит ли судья в этом матче пенальти? Да — 2.85, нет — 1.39. На удаление коэффициент — 4.00.

На то, что «Реал» выиграет гонку до двух голов, котировка — 2.70. На «Атлетик» в таком случае можно поставить за 3.20.

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Забьет ли Бензема девятый мяч в этом сезоне? На его точный удар коэффициент — 2.25. Винисиуса можно взять за 3.50.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 идет за 6.40;

  • успех «Реала» 1:0 — за 8.20;

  • 2:1 — за 8.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
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