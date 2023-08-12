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Сегодня, 15:15

«Атлетик» — «Реал»: вопли Винисиуса не останутся без внимания арбитра

Прогноз на матч ла лиги «Атлетик» — «Реал» 12 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Винисиус.
Фото Global Look Press
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12 августа мадридский «Реал» начнет путешествие за трофеем ла лиги матчем против «Атлетика» из Бильбао. Встреча команд состоится на стадионе «Сан-Мамес» и начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт» и в сервисе «Кинопоиск». Обслужит команды арбитр Хесус Хиль Мансано.

Испания. Ла Лига. 1-й тур
12 авг, 22:30. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Реал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet больше верят в «Реал», но выставили на его победу довольно высокий коэффициент 2.28. Вероятность такого исхода — примерно 43%. Ничья доступна за 3.60 (26%), успех «Атлетика» — за 3.20 (31%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае, если они порадуют местную публику, принесет выплату в 3200 рублей.

Вариант «ничья или победа хозяев» оценена в 1.67. Баски не дали себя в обиду в двух матчах с «Реалом» из трех последних.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.84, ТМ 2.5 — за 2.04. А обмен голами предложен за 1.70.

Мадридцы наверняка будут давить на соперника, а тот будет огрызаться. На то, что при таком ходе матча гости нанесут больше ударов в створ, котировка — 1.76.

Еще одно неплохое условие — выигрыш бланкос по угловым. Один только Винисиус способен сделать разницу, поэтому хватайте П2 за 2.20.

1:1 за 6.48 — наиболее вероятный точный счет игры, по мнению экспертов.

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Прогноз и ставка на матч «Атлетик» — «Реал»

«Атлетик» дома цепляется за очки руками, ногами и всеми остальными частями тела. Баски слишком уважают своих болельщиков, чтобы не выкладываться на поле по-полной. Но зачастую чрезмерное усердие ведет к лишним желтым карточкам. С тем же «Реалом» львы в пяти из шести последних встреч на домашнем поле получали больше «горчичников», чем соперник.

Объективно, в составе мадридцев значительно больше техничных игроков, которые вынуждают фолить на себе. И хозяева не будут стесняться применять к ним силу, чтобы отобрать хоть какие-то очки.

Рекомендуемая ставка: «Атлетик» получит больше желтых карточек за 1.85.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
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