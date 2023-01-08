8 января в чемпионате Испании состоится центральный матч 16-го тура, в котором «Атлетико» схлестнется с «Барселоной». Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 23.00 по московскому времени. Обслужит ее бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтерой. В прямом эфире посмотреть матч можно по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».

«Барселона» — фаворит встречи, по данным букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 2.33, что приблизительно 43% вероятности исхода. Ничья идет за 3.50 (26%), успех «Атлетико» — за чуть меньшие 3.20 (31%).

Верите, что мадридцы остановят одного из лидеров сезона? Вариант 1Х оценен в 1.65.

На то, что в матче будет забито три и более мяча, котировка — 1.94. ТМ 2.5 доступен за 1.92.

Считаете, что соперники обменяются голами? Условие «обе забьют» идет за 1.74, «обе забьют — нет» — за 2.02. При этом в трех последних очных матчах на «Ванда Метрополитано» отличалась только одна команда.

Встречи между этими клубами обычно получаются горячими и сопровождаются большим количеством желтых карточек, а прошлый матч каталонцы вовсе закончили в меньшинстве после удаления Дани Алвеса. На красную в предстоящей игре котировка — 3.80, на 11-метровый — 2.85.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов: