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Прогнозы на спорт

17 марта, 10:15

«Атлетико» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 17 марта 2024 года

Прогноз на матч ла лиги «Атлетико» — «Барселона» 17 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Коке и Жоау Канселу («Барселона» — «Атлетико»).
Фото Global Look Press
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17 марта «Атлетико» и «Барселона» сыграют в 29-м туре чемпионата Испании. Поединок пройдет на стадионе «Цивитас Метрополитано» в 23.00 по московскому времени. Команды рассудит рефери Хосе Мария Санчес Мартинес. Прямую трансляцию по платной подписке покажет платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 29-й тур
17 мар, 23:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
0:3
Барселона

Аналитики компании Winline назвали «Атлетико» минимальным фаворитом. Победу мадридцев можно взять с коэффициентом 2.39, вероятность этого результата — около 40%. «Мирный» исход в основное время доступен за 3.70 (27%), успех гостей — за 2.95 (33%).

Каталонцы выиграли в четырех очных встречах подряд. Сыграть на продление серии без поражений (Х2) предложено за 1.65.

ТБ 2.5 гола идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25. Опция «обе забьют» оценена в 1.65, обратный рынок дан за 2.44.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Компания Winline представила на него коэффициент 6.20.

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Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Барселона»

У мадридцев 25-матчевая беспроигрышная серия на своем поле. А у каталонцев — 13 поединков без поражений в гостях. Оба клуба ослаблены травмами важных игроков: у «Атлетико» нет Тома Лемара и Хосе Марии Хименеса, у «Барсы» — Френки де Йонга, Гави и Педри. Кроме того, обе команды забили в шести из семи встреч блауграны в ла лиге. Равенство сил, взаимные потери и статистика говорят о том, что произойдет обмен голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.65.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетико
ФК Барселона
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