8 января в матче 16-го тура ла лиги встретятся «Атлетико» и «Барселона». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Ванда Метрополитано», в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр встречи — Хосе Монтера.

Букмекерская компания БЕТСИТИ чуть больше верит в каталонцев. Поставить на них можно за 2.55, это примерно 37% вероятности исхода. Успех «Атлетико» оценили в 3.00 (33%), ничью — в 3.30 (30%).

При ставке в 1000 рублей на победу хозяев в случае успеха выплата составит 3000 рублей.

Если считаете, что «Атлетико» не проиграет дома, оформите ставку за 1.55.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.13, Ф2(0) — за 1.76.

В трех последних личных встречах на «Ванда Метрополитано» отличалась только одна команда. Поставить на «обе забьют — нет» можно за 1.93.

Эксперты сомневаются в результативности встречи. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.07, обратный исход — за 1.81.

Наиболее вероятный точный счет матча — 1:1 за 6.20.

Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Барселона»

«Атлетико» прервал осеннюю серию из пяти матчей без побед и теперь пять игр подряд только побеждает. Но и «Барселона» не проигрывает уже шесть матчей подряд (5В, 1Н). Плюс к каталонцам вернулся Араухо, чтобы цементировать оборону.

Мадридцы пропустили в последних пяти играх всего два мяча, а тут еще и «блауграна» осталась без Левандовского. У Хави есть звезды в атаке, но Роберт — один из главных бомбардиров, без него будет тяжело. У Симеоне же с голеадорами туго, даже «Жирона» забила больше «Атлетико» в ла лиге. Так что напрашивается «низ» по голам.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.81.