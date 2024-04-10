10 апреля в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов сойдутся «Атлетико» и дортмундская «Боруссия». Поединок состоится на стадионе «Метрополитано» в Мадриде и начнется в 22.00 по московскому времени. Команды рассудит бригада арбитров под руководством итальянца Марко Гуиды. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, эфир стартует в 21.55 мск.

Эксперты букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: взять триумф «Атлетико» можно с коэффициентом 1.82, что составляет около 53% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 4.60 (21%), на ничью предложена котировка 3.80 (26%).

Знаете, кто пробьется в полуфинал? Тогда поставьте на исход двухматчевого противостояния. Успех мадридцев дан за 1.56, проход «Боруссии» оценен в 2.57.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.86.

Обмен результативными ударами идет за 1.83, обратный рынок — за 1.99.

Самый вероятный счет — 1:1. На этот итог аналитики из Winline выставили коэффициент 6.00.

Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Боруссия» Дортмунд

Мадридцы великолепно выступают в Лиге чемпионов на своем поле — не уступили в девяти встречах подряд, пять из которых выиграли. При этом еврокубковые матчи с их участием складываются результативно — минимум три мяча забито в основное время в пяти из семи прошлых игр. А обмен голами случился в семи из 10.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.83.

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