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Сегодня, 17:15

«Атлетико» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 24 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Атлетико» — «Реал» 24 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Тони Кроос («Реал»).
Фото Global Look Press
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Центральное противостояние шестого тура ла лиги — мадридское дерби, в котором «Атлетико» схлестнется с «Реалом». Игра состоится 24 сентября на стадионе «Ванда Ментрополитано» пройдет мадридское дерби. Стартовый свисток рефери Хавьера Альберола Рохаса прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 6-й тур
24 сент, 22:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Реал

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у соперников примерно равные шансы на успех. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 2.80, что составляет около 34% вероятности. Коэффициент на триумф гостей чуть меньше — 2.55 (38%), ничья идет за 3.45 (28%).

Последнюю победу в дерби «индейцы» добыли как раз на домашнем поле в мае 2022 года (1:0). Поставить на то, что в предстоящем поединке подопечные Диего Симеоне хотя бы не уступят, можно за 1.55.

Джуд Беллингем. Беллингем ведет атаку «Реала» в отсутствие Винисиуса. Но Симеоне найдет на него управу

Тотал больше 2.5 гола дали за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.85. Команды входят в топ-3 самых результативных в ла лиге.

Индивидуальный тотал «Реала» больше 1.5 мяча можно оформить за 2.41, ИТМ2 (1.5) — за 1.55. Эти рынки на «Атлетико» предложены за 2.54 и 1.50 соответственно.

Также доступен комбинированный вариант «обе забьют» и ТБ 2.5: он оценен в 2.31.

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