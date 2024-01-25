25 января в четвертьфинале Кубка Испании «Севилья» приедет в гости к «Атлетико». Встреча на стадионе «Цивитас Метрополитано» стартует в 23.00 по московскому времени по свистку арбитра Хесуса Хиля Мансано. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru с 22.55 мск.

Эксперты считают мадридцев фаворитом. Успех хозяев доступен с котировкой 1.53, что составляет 64% вероятности результата. Ничья в основное время идет за 4.47 (21%), победа «Севильи» — за 5.96 (15%).

Проход «Атлетико» в полуфинал предложен за 1.27, котировка на гостей — 3.83.

«Индейцы» не уступили в пяти последних матчах против парней Кике Флореса. Сыграть на то, что в этот раз «Севилья» останется непобежденной за 90 минут (Х2), можно за 2.57.

Фора (-1) на «Атлетико» доступна за 1.85. ТБ 2.5 гола идет за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17.

Опция «обе забьют» оценена в 1.82, обратный рынок дан за 1.97.

Наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу команды Диего Симеоне. Букмекеры представили на него коэффициент 6.95.