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«Атлетико» — «Севилья»: где смотреть матч Кубка Испании 25 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Испании «Атлетико» — «Севилья» 25 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
«Атлетико» — «Севилья».
Фото Global Look Press
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25 января в четвертьфинале Кубка Испании «Севилья» приедет в гости к «Атлетико». Встреча на стадионе «Цивитас Метрополитано» стартует в 23.00 по московскому времени по свистку арбитра Хесуса Хиля Мансано. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru с 22.55 мск.

Испания. Кубок. 1/4 финала
25 янв, 23:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Севилья

Эксперты считают мадридцев фаворитом. Успех хозяев доступен с котировкой 1.53, что составляет 64% вероятности результата. Ничья в основное время идет за 4.47 (21%), победа «Севильи» — за 5.96 (15%).

Проход «Атлетико» в полуфинал предложен за 1.27, котировка на гостей — 3.83.

«Индейцы» не уступили в пяти последних матчах против парней Кике Флореса. Сыграть на то, что в этот раз «Севилья» останется непобежденной за 90 минут (Х2), можно за 2.57.

Фора (-1) на «Атлетико» доступна за 1.85. ТБ 2.5 гола идет за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17.

Опция «обе забьют» оценена в 1.82, обратный рынок дан за 1.97.

Наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу команды Диего Симеоне. Букмекеры представили на него коэффициент 6.95.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетико
ФК Севилья
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