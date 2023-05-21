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«Аугсбург» — «Боруссия Дортмунд»: где смотреть матч бундеслиги 21 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Аугсбург» — «Боруссия Дортмунд» 21 мая 2023 года
Артемий Кутейников
Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд).
Фото Global Look Press
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Сражающаяся за чемпионство дортмундская «Боруссия» в 33-м туре бундеслиги сойдется с одной из худших команд чемпионата — «Аугсбургом». Игра пройдет 21 мая на стадионе «WWK Арена» и начнется в 18.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 18.25 покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Соперников рассудит судейская бригада Тобиаса Вельца.

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
21 мая, 18:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
Боруссия Д

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей однозначными фаворитами: поставить на победу «шмелей» можно с коэффициентом 1.40, что составляет примерно 70% вероятности. Успех «фуггеров» предложен с котировкой 6.97 (13%). Ничья идет за 5.58 (17%).

В первом круге «Аугсбург» в поединке с черно-желтыми едва не вырвал ничью — дортмундцы закатили победный мяч только на 78-й минуте. Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход при благоприятном результате принесет 5580 рублей.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи намекают на огромное преимущество «Боруссии»:

• победа гостей 2:1 дана за 8.25;

• 2:0 — за 8.75;

• успех 3:1 — за 9.50.

Аналитики предвкушают веселый матч с большим количеством точных ударов: тотал больше 3.5 гола доступен за 1.99, ТМ 3.5 — за 1.88. В первом круге команды оправдали ожидания и настреляли семь мячей на двоих («Дортмунд» победил 4:3).

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Букмекеры почти не сомневаются, что команды обменяются уколами. Поставить на это можно за 1.60, вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.36. Рынок «обе забьют» заходил в девяти из последних 10 встреч «Боруссии» и «Аугсбурга» в чемпионате.

Комбинированная ставка на «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола предложена за 1.66. Этот рынок заходил в семи из последних 10 игр команд в бундеслиге.

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