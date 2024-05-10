10 мая «Аугсбург» и «Штутгарт» сойдутся в 33-м туре чемпионата Германии. Игра пройдет на стадионе «ВВК-Арена», стартовый свисток арбитра Патрика Иттриха прозвучит в 21.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 3».

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у гостей больше шансов на победу: поставить на такой исход можно с коэффициентом 1.83, это около 54% вероятности. Успех хозяев можно взять за 3.90 (24%), коэффициент на «мирный» исход чуть выше — 4.20 (22%).

Встреча первого круга закончилась разгромной победой «швабов» (3:0). Вероятность того, что на родном стадионе «Аугсбург» как минимум не уступит, оценена в 2.02.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода поединка отражают небольшое преимущество «Штутгарта»:

• 1:1 — за 7.40;

• 2:1 — за 7.80;

• 2:2 — за 10.0.

Тотал больше 3.5 мяча идет за 2.08, ТМ 3.5 — за 1.72.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.41, обратный вариант дан за 2.73.

Прогноз и ставка на матч «Аугсбург» — «Штутгарт»

Гости находятся в неплохой форме и сражаются за вторую строчку: пока отстают от «Баварии» на два очка, но впереди еще два тура. «Швабы» уступили лишь раз за предыдущие 14 игр чемпионата, а победили за это время целых 10 раз. Также они держат неплохой уровень результативности: минимум два гола забили в семи из прошлых 10 игр бундеслиги. «Аугсбург» же выглядит намного хуже: уступил в четырех из пяти последних матчей первенства и в каждом проигрыше пропустил минимум трижды. На стороне подопечных Себастьяна Хенеса и статистика личных встреч — семь побед в 10 последних поединках.

Рекомендуемая ставка: победа «Штутгарта» за 1.83.

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