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Сегодня, 12:15

«Авангард» — «Ак Барс»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 5 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча плей-офф КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 5 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Станислав Галиев.
Фото Официальный сайт ХК «Ак Барс»
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5 апреля «Авангард» и «Ак Барс» проведут третий матч серии 1/2 финала плей-офф КХЛ. После двух встреч в Казани соперники переехали в Омск, где в 16.30 мск сойдутся на «G-Drive Арене». Посмотреть игру в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 16.16 мск. Счет в серии ничейный — 1:1.

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«Авангард» — фаворит предстоящей встречи, по мнению букмекерской компании Olimpbet. Взять победу хозяев льда в основное время можно за 2.35, вероятность исхода — приблизительно 42%. Ничья оценена в 3.60 (25%), успех «Ак Барса» — в 2.95 (33%).

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«Ак Барс» неплохо играет в Омске — проиграл в основное время всего два из 10 последних матчей. На то, что казанцы повторят результат, котировка — 1.58.

Команды пробили «верх» по голам только в одном из пяти предыдущих матчей. Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 2.17, ТМ 4.5 — за 1.68.

В трех последних матчах соперники активизировались во втором периоде и забрасывали на этом отрезке две и более шайбы на двоих. ТБ 1.5 во второй 20-минутке можно взять за 2.00.

Казанцы забросили «Авангарду» два и более раза в шести предыдущих встречах, поэтому стоит присмотреться к условию «ИТБ2 (1.5)» за 1.58.

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Победа «ястребов» с учетом овертайма предложена за 1.75, «барсов» — за 2.07.

Также «Авангард» считается небольшим фаворитом всего противостояния: на проход хозяев в финал котировка — 1.83, на гостей — 1.97.

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«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 5 апреля 2023 года