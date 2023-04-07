7 апреля «Авангард» и «Ак Барс» проведут четвертый матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина от Восточной конференции КХЛ. По итогам трех встреч казанцы ведут 2:1. Предстоящая игра пройдет в Омске на «Джи-Драйв-Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Эфир стартует в 16.15 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 2.17, это приблизительно 45% вероятности. Выигрыш «Ак Барса» доступен с котировкой 3.20 (30%), ничья идет за 3.65 (25%).

Ждете, что счет в серии станет равным? Ставка в 1000 рублей на победу «Авангарда» при благоприятном исходе принесет 2170 рублей.

За три матча серии команды дважды уходили в овертайм, оба раза успех в них добывал «Ак Барс». Рынок на победу омичей с учетом дополнительного времени предложен за 1.66, гостей — за 2.21.

Аналитики считают гостей серьезными фаворитами всего противостояния: проход команды Зинэтулы Билялетдинова в финал Кубка Гагарина оценен в 1.37, триумф «ястребов» — в 3.09.

Эксперты не ждут большого количества голов: тотал больше 4.5 шайбы можно взять за серьезные 2.12, ТМ 4.5 — за 1.71.

Прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Ак Барс»

Команды выдают упорные матчи, в которых победы добываются с разницей в одну шайбу. «Ак Барс» дважды выигрывал в овертайме по 3:2, «Авангард» оформил единственный триумф с таким же счетом, но в основное время. В трех эпизодах нынешнего противостояния оппоненты забрасывали друг другу минимум по две шайбы за игру. Также на протяжении всего плей-офф коллективы демонстрируют неплохую результативность: омичи заколачивают в среднем 3.08 гола за матч, казанцы — 2.73.

Рекомендуемая ставка: «обе команды забьют хотя бы по два гола» за 2.35.