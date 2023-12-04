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«Авангард» — «Амур»: прогноз на матч КХЛ 4 декабря 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Амур» 4 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Авангарда».
Фото Телеграм-канал «Авангарда», Telegram
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4 декабря в регулярном чемпионате КХЛ сойдутся команды из Восточной конференции — «Авангард» и «Амур». Игра пройдет в Омске на «G-Drive-Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.15 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Федор Смолов (&laquo;Динамо&raquo;). «Динамо» — «Рубин»: прогноз на матч РПЛ 4 декабря 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — серьезные фавориты: поставить на успех «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 1.83, вероятность — примерно 52%. Выигрыш гостей доступен за 3.74 (25%), котировка на ничью чуть выше — 4.14 (23%).

Триумф «Авангарда» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.49, этот рынок на «Амур» идет за 2.59.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(-1.5) идет за 2.45, Ф2(+1.5) — за 1.53;

• Ф1(0) идет за 1.42, Ф2(0) — за 2.80.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.77, ТМ 4.5 — в 2.05.

Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Амур»

Хозяева выглядят серьезными фаворитами: выиграли 12 из 13 последних матчей в КХЛ и показали отличную результативность — в девяти из этих игр забросили минимум три шайбы. Результаты «Амура» куда скромнее: команда чередует неплохие поединки со слабыми и пока даже не входит в топ-8 «Востока». В последних 10 очных встречах команд шесть остались за «ястребами».

Рекомендуемая ставка: победа «Авангарда» за 1.83.

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