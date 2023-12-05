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«Авангард» — «Барыс»: где смотреть матч КХЛ 5 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Авангард» — «Барыс» 5 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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5 декабря в КХЛ состоится матч между «Авангардом» и «Барысом». Команды сойдутся на «G-Drive Арене» в Омске, начало — в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире игра будет показана на сайте matchtv.ru и онлайн-сервисе «Кинопоиск».

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet убеждены, что хозяева не испытают сложностей в предстоящем матче. Их успех в основное время доступен за коэффициент 1.63, это порядка 55% вероятности исхода. Мирный результат можно взять за 4.64 (22%), триумф «Барыса» — за 4.44 (23%).

Клуб из Казахстана проиграл в Омске шесть раз подряд, пять — с разницей в две и более шайбы. Триумф «ястребов» с форой (-1.5) идет за 2.12.

Пять и более заброшенных в матче шайб увеличат сумму ставка в 1.59 раза, четыре и менее — в 2.27.

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Можете выбрать самый результативный период в матче:

  • первый — 4.70;

  • второй — 3.25;

  • третий — 3.55.

  • равенство во всех 20-минутках предложено за 3.25.

Если «Авангард» забросит минимум трижды, сыграет коэффициент 1.53, если меньше трех — 2.40.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Авангард
ХК Барыс
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