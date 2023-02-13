13 февраля в регулярном чемпионате КХЛ омский «Авангард» сыграет с минским «Динамо». Игра состоится на «G-Drive Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL. Трансляция стартует в 16.20 мск.

Аналитики считают «Авангард» фаворитом встречи. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.82, что приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех «Динамо» — за 4.10 (19%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 4100 рублей, а чистая прибыль составит 3100 рублей.

На то, что минчане не уступят по итогам часа игры, предложена котировка — 1.92.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.20. В последнем очном матче команды забросили аж девять шайб (6:3).

Джозеф Душак из «Динамо» — третий бомбардир-защитник КХЛ. На его счету восемь заброшенных шайб. У Алексея Белоглазова из «Авангарда» — семь голов. На точный бросок игрока обороны в ближайшей встрече котировка — 1.60.

На ТБ 1.5 гола в каждом периоде предложен шикарный коэффициент — 5.50.

Триумф «Авангарда» с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.42, «Динамо» — за 2.85.

Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Динамо» Минск

Омичи занимают пятое место на «Востоке», а минчане — восьмое на «Западе». Обе команды продолжают борьбу за право сыграть в плей-офф, поэтому очки нужны всем. Правда, «Авангарду» в меньшей степени — все-таки он опережает идущий девятым в конференции «Трактор» на 11 баллов и имеет два матча в запасе.

Возможно, поэтому команда Михаила Кравеца беспечно действовала в последних матчах: в семи из десяти омичи уступили. У «Динамо» тоже много поражений — шесть в десяти встречах. Но на их стороне в предстоящей игре мотивация — с восьмого места минчане могут легко опуститься ниже и не попасть в плей-офф. А значит нужно биться в каждом новом матче.

Шансы на то, что гости не уступят или хотя бы не проиграют крупно, высоки. Тем более предыдущая битва команд в сентябре завершилась довольно убедительной победой «Динамо» со счетом 6:3.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.62.