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Прогнозы на спорт

30 марта, 00:45

«Авангард» — «Локомотив»: обидное поражение в шестом матче критично ударит по железнодорожникам

Прогноз на матч Кубка Гагарина «Авангард» — «Локомотив» 30 марта 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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30 марта состоится решающий седьмой матч четвертьфинала Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом». Стартовое вбрасывание на «G-Drive Арене» произойдет в 13.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Победителя этой пары в полуфинале уже давно ждет челябинский «Трактор».

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Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у «Локомотива» чуть больше шансов на выход в 1/2 финала Кубка Гагарина. Взять победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.50, вероятность этого исхода — примерно 40%. Ничья котируется за 3.80 (23%), успех «Авангарда» — за 2.70 (37%).

Триумф омичей с учетом ОТ идет за 1.96, ярославцев — за 1.85.

В шести из семи последних матчей команд на «G-Drive Арене» было заброшено не менее пяти шайб: ТБ 4.5 оценен в 1.99, ТМ 4.5 — в 1.83.

Если судьба четвертьфинала решится в одном из овертаймом, сыграет пари за 3.85. Если в основное время — то за 1.27. Соперникам не хватило трех периодов в двух из шести матчей.

Очень близкими коэффициентами оценены вариант «Локомотив» не проиграет" и «Авангард» не проиграет" - 1.51 и 1.58 соответственно.

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Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Локомотив»

«Авангарду» чудом удалось перевести серию в седьмой матч: в шестом омичи уступали 0:2, но переломили ситуацию в свою пользу и победили 3:2 на чужом льду. Теперь есть ощущение, что сценарий той игры и результат станут переломными. Команда Сергея Звягина получила потрясающий импульс, который в сочетании с поддержкой фанатов и домашней ареной могут вывести ее в полуфинал. Ярославцев же два подряд поражения должны серьезно подкосить — позволить сопернику вернуться было большой ошибкой.

Рекомендуемая ставка: победа «Авангарда» с форой (0) за 1.98.

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ХК Локомотив (Ярославль)
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