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«Авангард» — «Металлург»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 17 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча плей-офф КХЛ «Авангард» — «Металлург» 17 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Фанат «Авангарда».
Фото Официальный сайт «Авангарда»
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17 марта «Авангард» в Омске встретится с «Металлургом». Первая игра серии 1/4 финала плей-офф КХЛ пройдет на «G-Drive Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует с 16.15 мск.

ХК&nbsp;ЦСКА. ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 17 марта 2023 года

Букмекерская компания Olimpbet считает, что у «Авангарда» больше шансов на победу. Взять триумф хозяев в основное время можно с коэффициентом 1.97, вероятность исхода — приблизительно 50%. Ничья идет за 3.90 (23%), успех «Металлурга» — за 3.60 (27%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет 1970 рублей, а чистая прибыль составит 970 рублей.

Считаете, что «Металлург» выдержит натиск соперника и не проиграет по итогам 60 минут? Вариант Х2 оценен в 1.74.

Омичи выиграли у «Металлурга» пять из восьми последних домашних матчей в основное время с разницей более одной шайбы. Вариант Ф1(-1) предложен за 2.29, на Ф1(-1.5) — за 2.61.

Также на «G-Drive Арене» соперники показывают высокую результативность: забросили шесть и более шайб в семи предыдущих очных встречах. ТБ 4.5 идет за 1.88, ТБ 5.5 — за 2.62.

Кто откроет счет? «Авангард» — 1.71, «Металлург» — 2.12, никто — 46.0.

В шести из восьми случаев «Авангард» дома забрасывал «Металлургу» не менее трех раз за игру. ИТБ1 (2.5) можно оформить за 1.88, ИТМ (2.5) — за 1.92.

Победу хозяев в предстоящей игре с учетом основного времени и овертайма предложено оформить за 1.55, гостей — за 2.44.

Выход «Авангарда» в следующий этап плей-офф уже сейчас доступен за коэффициент 1.58, «Металлурга» — за 2.36.

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ХК Металлург (Магнитогорск)
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ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 17 марта 2023 года