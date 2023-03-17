17 марта в первом матче игрового дня «Авангард» сойдется с «Металлургом». Команды откроют серию 1/4 финала плей-офф КХЛ в Омске на «G-Drive Арене», стартовое вбрасывание назначено на 16.30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция будет доступна с 16.15 мск.

Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение «Авангарду». На победу «омских ястребов» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.97, вероятность этого исхода — примерно 50%. Ничья доступна за 3.90 (23%), успех «Металлурга» — за 3.60 (27%).

Ставка в 1000 рублей на гостей, если они победят по итогам 60 минут чистого времени, принесет выплату в 3600 рублей.

Омичи здорово играют с «Металлургом» дома: выиграли пять из восьми последних матчей в основное время с разницей более одной шайбы. Вариант Ф1(-1) предложен за 2.29, на Ф1(-1.5) — за 2.61.

Также на «G-Drive Арене» соперники показывают высокую результативность: забросили шесть и более шайб в семи предыдущих очных встречах. ТБ 4.5 идет за 1.88, ТБ 5.5 — за 2.62.

В шести из восьми случаев «Авангард» дома забрасывал «Металлургу» не менее трех раз за игру. ИТБ1 (2.5) можно оформить за 1.88, ИТМ (2.5) — за 1.92.

Победу хозяев в предстоящей игре с учетом основного времени и овертайма предложено оформить за 1.55, гостей — за 2.44.

Выход «Авангарда» в следующий этап плей-офф уже сейчас доступен за коэффициент 1.58, «Металлурга» — за 2.36.

Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Металлург»

«Авангард» традиционно силен дома: в регулярном чемпионате омичи выиграли на «G-Drive Арене» 24 из 34 матчей и набрали 52 очка — больше баллов в родных стенах в КХЛ взял только СКА (61). Из последних десяти встреч команда Михаила Кравеца забрала на домашнем льду восемь и в семи случаях забросила три и более шайбы — даже в ворота все того же СКА.

В противостоянии с «Металлургом» у «ястребов» тоже все гладко: у себя они забрали шесть из восьми матчей, забросив в них также не менее трех раз. К слову, «Металлург» не блещет в гостях не только у «Авангарда» — пропустил меньше трех шайб только в двух из десяти последних встреч.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.88.