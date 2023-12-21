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Сегодня, 11:15

«Авангард» — «Сочи»: где смотреть матч КХЛ 21 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Авангард» — «Сочи» 21 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Сергей Бойков.
Фото Официальный телеграм-канал «Авангарда»
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21 декабря в одном из многочисленных матчей КХЛ «Авангард» примет на домашнем льду «Сочи». Игра пройдет на «G-Drive Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале KHL, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Николай Поляков. ЦСКА четырежды пропустил в меньшинстве в матче с «Динамо». В дерби со СКА ребятам Федорова будет весьма непросто

«Авангард» — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу омичей в основное время можно поставить за 1.38, что примерно 72% вероятности исхода. Успех «Сочи» котируется за 6.74 (10%), ничья — за 5.55 (18%).

Южане не проиграли этому сопернику в основное время в двух играх подряд. Вариант Х2 предложено взять за 2.85.

Также можете подстраховать гостей или увеличить коэффициент на хозяев: Ф1(-1.5) идет за 1.67, Ф2(+1.5) — за 2.18.

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Если команды забросят пять и более шайб, сыграет коэффициент 1.44. Если меньше пяти — 2.66.

Триумф «ястребов» с учетом ОТ и серии буллитов оценен скромными 1.22, выигрыш сочинцев — 4.26.

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