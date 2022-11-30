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Сегодня, 15:15

Австралия — Дания: где смотреть матч чемпионата мира 30 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Австралия — Дания 30 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
Йеспер Линдстрем, сборная Дании.
Фото Global Look Press
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30 ноября в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира встретятся главные претенденты на второе место в группе D — Австралия и Дания. Игра пройдет на стадионе «Эль-Джануб», алжирец Мустафа Горбаль даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир начнется в 17.45 мск.

Чемпионат мира. Группа D
30 нояб, 18:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Австралия
Дания

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение датчанам: поставить на успех команды Каспера Юльманна можно с коэффициентом 1.50, это около 66% вероятности. Успех «Соккеруз», самый маловероятный исход встречи, доступен за 7.10 (13%), ничья предложена с котировкой 4.60 (21%).

Верите в фаворита? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Датского динамита» при благополучном результате принесет 1500 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода матча намекают на огромное преимущество европейцев:

• победа Дании 1:0 идет за 5.80;

• успех 2:0 — за 6.10;

• ничья 1:1 — за 7.80.

Команды встречались на групповом этапе прошлого чемпионата мира. Тогда они сошлись во втором туре и сыграли вничью 1:1, которая практически обеспечила датчанам выход в плей-офф. Сейчас Данию устроит только победа, ведь идущая второй Австралия опережает ее на два очка. Считаете, что «Соккеруз» снова как минимум не уступят скандинавам? Этот рынок оценен в 2.80.

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Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным, ведь сборные не очень ярко выступают в Катаре. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.90.

Команды на этом ЧМ ни разу не забивали за матч больше одного мяча, причем датчане оформили всего один гол за два тура, австралийцы — два. Индивидуальный тотал «Датского динамита» больше 1.5 мяча доступен за 1.69, ИТМ2 (1.5) — за 2.18. Эти рынки на «Соккеруз» предложены за 4.80 и 1.18 соответственно.

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Польша — Аргентина: прогноз на матч чемпионата мира 30 ноября 2022 года