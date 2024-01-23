Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Австралия — Узбекистан: прогноз на матч Кубка Азии 23 января 2024 года

Прогноз на матч Кубка Азии Австралия — Узбекистан 23 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Мэтью Райан (Австралия).
Фото Getty Images
Telegram Дзен

23 января в заключительном туре группового этапа Кубка Азии сойдутся лидеры квартета B — Австралия и Узбекистан. Игра пройдет на стадионе «Эль-Джануб» в катарском городе Эль-Вакра, начало — в 14.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Старт», эфир запустится в 14.25 мск.

Кубок Азии. Группа B
23 янв, 14:30. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Австралия
Узбекистан

Букмекеры отдали предпочтение номинальным хозяевам: поставить на «соккеруз» можно с коэффициентом 2.45, что составляет приблизительно 40% вероятности. Выигрыш команды Сречко Катанца предложен за 3.50 (27%) — это наименее вероятный исход противостояния. Ничья идет за 2.90 (33%).

Узбеки еще не проиграли ни одного матча на турнире. Поставить на то, что и в предстоящем поединке они не уступят, можно за 1.57.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство австралийцев:

• 0:0 — за 5.50;

• победа Австралии 1:0 — за 6.00;

• 1:1 — за 6.50.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.65, ТМ 2.5 — за 1.48.

Вероятность того, что команды обменяются голами, оценена в 2.25. Вариант «обе забьют — нет» дан за 1.65.

Герман Рубцов (&laquo;Спартак&raquo;). «Динамо» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 23 января 2024 года

Прогноз и ставка на матч Австралия — Узбекистан

«Соккеруз» выглядят серьезными фаворитами. Они добыли две сухие победы в стартовых турах группового этапа, а за четырехматчевую историю противостояний с Узбекистаном ни разу не уступили и даже не пропустили — общий счет 9:0 в пользу Австралии. Если учитывать не только Кубок Азии, то австралийцы были сильнее в шести последних поединках. Правда, в предстоящей игре для выхода в плей-офф с первого места номинальных хозяев устроит даже ничья — ее же для попадания в 1/8 финала будет достаточно и узбекам.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.65.

0
Читайте также
Министр обороны ФРГ призвал Германию готовиться к возможной войне с Россией
Лавров исключил иное развитие событий на Украине при президентстве Трампа
Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи
СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве
Популярное видео
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Каролина» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Сибирь» лишили очков: кто виноват
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Сибирь» лишили очков за игру с четырьмя легионерами в составе
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» первым в КХЛ забронировал место в Кубке Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Динамо» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 23 января 2024 года