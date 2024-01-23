23 января в заключительном туре группового этапа Кубка Азии сойдутся лидеры квартета B — Австралия и Узбекистан. Игра пройдет на стадионе «Эль-Джануб» в катарском городе Эль-Вакра, начало — в 14.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Старт», эфир запустится в 14.25 мск.

Букмекеры отдали предпочтение номинальным хозяевам: поставить на «соккеруз» можно с коэффициентом 2.45, что составляет приблизительно 40% вероятности. Выигрыш команды Сречко Катанца предложен за 3.50 (27%) — это наименее вероятный исход противостояния. Ничья идет за 2.90 (33%).

Узбеки еще не проиграли ни одного матча на турнире. Поставить на то, что и в предстоящем поединке они не уступят, можно за 1.57.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство австралийцев:

• 0:0 — за 5.50;

• победа Австралии 1:0 — за 6.00;

• 1:1 — за 6.50.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.65, ТМ 2.5 — за 1.48.

Вероятность того, что команды обменяются голами, оценена в 2.25. Вариант «обе забьют — нет» дан за 1.65.

Прогноз и ставка на матч Австралия — Узбекистан

«Соккеруз» выглядят серьезными фаворитами. Они добыли две сухие победы в стартовых турах группового этапа, а за четырехматчевую историю противостояний с Узбекистаном ни разу не уступили и даже не пропустили — общий счет 9:0 в пользу Австралии. Если учитывать не только Кубок Азии, то австралийцы были сильнее в шести последних поединках. Правда, в предстоящей игре для выхода в плей-офф с первого места номинальных хозяев устроит даже ничья — ее же для попадания в 1/8 финала будет достаточно и узбекам.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.65.