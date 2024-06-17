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Австрия — Франция: где смотреть матч чемпионата Европы 17 июня 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы Австрия — Франция 17 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Сборная Австрии.
Фото Global Look Press
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17 июня сборные Австрии и Франции стартуют на групповом этапе чемпионата Европы. Они попали в квартет D вместе с Польшей и Нидерландами. Игра состоится в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене» и стартует в 22.00 по московскому времени. Соперников рассудит арбитр Хесус Хиль Мансано из Испании. Прямой эфир встречи проведут онлайн-платформа «Okko Спорт» и телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Чемпионат Европы. Группа D
17 июн, 22:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Австрия
Франция

Аналитики ожидают победы Франции: поставить на номинальных гостей можно с коэффициентом 1.57, это около 61% вероятности. Выигрыш команды Ральфа Рангника предложен с котировкой 6.00 (17%). Ничья доступна за 4.50 (22%).

Триумф синих с форой (-1) идет за 1.88. Опция Ф1(+1) ждет вас за 1.95.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.73, ТМ 2.5 — за 2.15. Вариант «обе забьют» представлен за 1.80, обратный рынок — за 2.02.

Индивидуальный тотал австрийцев больше одного гола можно взять за 2.45.

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Парни Дидье Дешама не пропустили в обеих товарищеских встречах перед Евро с Люксембургом (3:0) и Канадой (0:0). Еще один «сухарь» французов дали за 2.25.

Три самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, подразумевают успех Килиана Мбаппе и компании:

  • 2:0 — за 7.50;
  • 1:0 — за 8.00;
  • 2:1 — за 8.50.
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