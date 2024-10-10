10 октября Казахстан в третьем туре Лиги наций сыграет с Австрией. Матч пройдет в Линце на «Райффайзенбанк Арене» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр — Дон Робертсон из Шотландии.

В букмекерской компании Winline Австрия считается безусловным фаворитом. На победу хозяев предложено поставить с коэффициентом 1.14, что примерно 87% вероятности исхода. Успех Казахстана идет за огромные 18.0 (2%), ничья — за меньшие 8.60 (11%).

На то, что гости не уступят, котировка — 5.82. В половине из четырех очных встреч казахстанцам удалось сдержать австрийцев.

Тотал больше 3.5 мяча идет за 2.03, ТМ 3.5 — за 1.77. Обмен голами доступен за 2.25, противоположный исход — за 1.60.

На то, что Австрия победит в обоих таймах, коэффициент — 1.99.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу Австрии за 5.60.

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