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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

Австрия — Казахстан: команду Черчесова ждет очередная неудача в Лиге наций

Прогноз на матч Лиги наций Австрия — Казахстан 10 октября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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10 октября сборная Казахстана проведет третий матч в Лиге наций. Соперником команды Станислава Черчесова станет Австрия. Игра состоится в Линце на «Райффайзенбанк Арене» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига наций B. Группа 3
10 окт, 21:45. Raiffeisen Arena (Линц)
Австрия
Казахстан

Аналитики букмекерской компании FONBET считают Австрию безоговорочным фаворитом. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.14, что примерно 88% вероятности исхода. Ничья доступна за 9.00 (11%), успех Казахстана — за огромные 21.0 (1%).

На то, что гости не уступят в предстоящей игре, котировка — 5.90. Можете подстраховать команду Черчесова с форой (+1.5) за 2.75 или с форой (+2.5) за 1.75.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.40, ТМ 2.5 — за 2.90.

Обмен голами предложено взять за 2.30, условие «обе забьют — нет» — за 1.58. В четырех предыдущих матчах между командами казахстанцам ни разу не удалось отличиться.

Если Австрия отправит в сетку ворот соперника минимум три мяча, сыграет пари за 1.65.

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Прогноз и ставка на матч Австрия — Казахстан

Австрия и Казахстан неудачно стартовали в Лиге наций: обе команды набрали по одному очку и замыкают третью группу, уступая Норвегии и Словении. Казахстанцы вообще проиграли пять из шести последних встреч, в двух крайних не забив ни одного мяча.

Австрийцы сделают все, чтобы дома одержать победу над слабейшим соперником по группе. Вероятно, они будут настроены не просто на успех, а на разгром, и их класс вполне позволяет этого добиться. Это будет игра в одну калитку с множеством атак хозяев и, как следствие, угловых с их стороны.

Рекомендуемая ставка: Австрия победит и подаст больше 6.5 угловых за 2.03.

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Сборная Австрии по футболу
Сборная Казахстана по футболу

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