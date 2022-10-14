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«Автомобилист» — «Ак Барс»: где смотреть матч КХЛ 14 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс» 14 октября 2022 года
Евгений Коростелев

14 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоится матч между лидером восточной конференции «Автомобилистом» и одним из фаворитов всего сезона — «Ак Барсом». Игра пройдет на «Уралец Арене» в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, также телеканалы KHL и KHL Prime.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Ак Барс». Победа казанцев оценена коэффициентом 2.15, это приблизительно 46% вероятности исхода. Успех «Автомобилиста» в основное время идет за 3.30 (30%), ничья — за 3.90 (24%).

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Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае положительного результата принесет выигрыш в 2150 рублей, чистая прибыль составит 1150 рублей.

В этом сезоне команды встречались уже трижды, и все матчи закончились в пользу «Автомобилиста» (два — в овертайме, один — в основное время). На то, что екатеринбуржцы снова не уступят по итогам трех периодов, котировка — 1.70.

Четыре очные игры из последних пяти получились очень результативными — было заброшено шесть и более шайб. Тотал больше 4.5 гола идет за 1.74, ТМ 4.5 — за 2.16.

«Автомобилист» в среднем забрасывает 3.58 шайбы в этом сезоне, «Ак Барс» — скромные 2.31. ИТБ1 (3.5) идет за 4.80, ИТБ2 (2.5) — за 1.82.

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Считаете, что голом в составе казанцев отметится Александр Радулов? Можете взять его за 2.73.

Волевая победа «Автомобилиста» оценена суровыми 7.20, «Ак Барса» — 5.50.

КХЛ
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ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
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