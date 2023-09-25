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Сегодня, 11:15

«Автомобилист» — «Авангард»: где смотреть матч КХЛ 25 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Автомобилист» — «Авангард» 25 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Иван Игумнов.
Фото Официальный сайт ХК «Авангард»
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25 сентября в КХЛ «Автомобилист» сойдется с «Авангардом». Встречу команд из Екатеринбурга и Омска примет «Уралец Арена», начало — в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru, телеканале KHL Prime и онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 16.45 мск.

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У «Автомобилиста» больше шансов победить, считают аналитики букмекерской компании Winline. Успех хозяев льда в основное время оценен коэффициентом 2.15, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.00 (21%), триумф «Авангарда» — за 3.05 (33).

Омичи не проиграли этому сопернику в четырех последних матчах. Вариант Х2 предложен за 1.73.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.93, ТМ 4.5 — за 1.92.

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Неплохой коэффициент на две и более шайбы в исполнении гостей — 1.54. У «Авто» такое же условие доступно за 1.36, а ИТБ1 (2.5) — за 2.06.

«Авангард» — наименее грубая команда КХЛ (40 штрафных минут в восьми играх сезона). На то, что «Автомобилист» соберет больше удалений в предстоящей игре, котировка — 2.06.

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