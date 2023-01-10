10 января в КХЛ состоится очень любопытный матч лидера Восточной конференции и второй команды «Запада» — «Автомобилист» примет ЦСКА. Игра пройдет в Екатеринбурге на «Уралец Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканалы KHL и KHL Prime. Старт трансляции в 16.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.33, что приблизительно 43% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (24%), успех «Автомобилиста» — за 3.00 (33%).

При ставке в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа выплата составит 3000 рублей, а чистая прибыль — 2000 рублей.

На победу «Авто» в матче с учетом овертайма и серии буллитов котировка — 2.14, на викторию ЦСКА — 1.74.

В 2022 году команды провели один матч, который остался за армейцами со счетом 4:1. На то, что на этот раз екатеринбуржцы не проиграют хотя бы в основное время, можно поставить за 1.60.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.70, ТМ 4.5 — за 2.20.

На то, что каждая команда отличится минимум по два раза, котировка — 1.87.

Верите, что команды стремительно откроют счет? Гол на первой минуте оценен в 13.0.

На результативный бросок защитника котировка — 1.65, вратаря — аж 1500.