Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

«Автомобилист» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 15 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Автомобилист» — ЦСКА 15 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки ЦСКА.
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram
Telegram Дзен

ЦСКА в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ отправится на выезд к четвертой команде Восточной конференции — «Автомобилисту». Игра состоится 15 января в Екатеринбурге, начало встречи на арене «Уралец» запланировано на 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.45 мск.

Мирра Андреева. Мирра Андреева — фаворит Australian Open-2024 среди россиянок

Букмекеры считают, что у подопечных Сергея Федорова больше шансов на победу: успех армейцев можно взять с коэффициентом 2.20, что составляет примерно 43% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 2.85 (33%), «мирный» результат идет за 3.84 (24%).

Триумф «Автомобилиста» с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 2.10, этот рынок на москвичей идет за 1.73.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.12, Ф2(0) — за 1.67;

• Ф1(+1) — за 1.44, Ф2(-1) — за 2.64.

Игроки ЦСКА. «Автомобилист» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 15 января 2024 года

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.73, ТМ 4.5 — за 2.03.

Поставить на то, что армейцы откроют счет в матче, можно за 1.79. Этот же рынок на «Автомобилист» доступен за 2.00.

Вероятность дополнительного времени оценена в 3.84, вариант «овертайма не будет» идет за 1.25.

0
Читайте также
FT назвала совместное фото единственным достижением встречи по Украине в Давосе
Пристав найден мертвым возле здания суда в Санкт-Петербурге
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
В Таиланде отменили концерты Максима Галкина
Популярное видео
Приход Ковальчука и черная серия «Спартака»: есть ли связь?
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» громит «Торпедо», спокойствие «Салавата Юлаева»
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Арбитр Денис Наумов нахамил главному тренеру «Авангарда» Кравцу
ЦСКА проиграл «Динамо» после серии побед
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
Андрей Сафронов возглавил хоккейную школу «Динамо»
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Четыре поражения подряд «Спартака», Лайпсик получил паспорт РФ
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Аталанта» — «Фрозиноне»: Миранчук освоился в основе бергамасков и не пощадит желто-синих