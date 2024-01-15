ЦСКА в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ отправится на выезд к четвертой команде Восточной конференции — «Автомобилисту». Игра состоится 15 января в Екатеринбурге, начало встречи на арене «Уралец» запланировано на 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.45 мск.

Букмекеры считают, что у подопечных Сергея Федорова больше шансов на победу: успех армейцев можно взять с коэффициентом 2.20, что составляет примерно 43% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 2.85 (33%), «мирный» результат идет за 3.84 (24%).

Триумф «Автомобилиста» с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 2.10, этот рынок на москвичей идет за 1.73.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.12, Ф2(0) — за 1.67;

• Ф1(+1) — за 1.44, Ф2(-1) — за 2.64.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.73, ТМ 4.5 — за 2.03.

Поставить на то, что армейцы откроют счет в матче, можно за 1.79. Этот же рынок на «Автомобилист» доступен за 2.00.

Вероятность дополнительного времени оценена в 3.84, вариант «овертайма не будет» идет за 1.25.