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«Автомобилист» — «Динамо» Минск: прогноз на матч КХЛ 22 ноября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Динамо» Минск 22 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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22 ноября в КХЛ «Автомобилист» сразится с минским «Динамо». Встреча состоится в Екатеринбурге на «Уралец-Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам. На победу «Авто» в основное время можно поставить за 2.11, что примерно 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.93 (20%), успех минского «Динамо» — за 3.05 (33%).

Два последних матча между командами на льду «Автомобилиста» завершились с пользу хозяев с разницей более чем в две шайбы. Вариант Ф1(-1.5) предложен за 2.90.

Если же считаете, что гости не уступят по итогам трех периодов, возьмите Х2 за 1.69.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.83, ТМ 4.5 — за 1.97.

Триумф екатеринбуржцев с учетом ОТ и буллитов доступен за 1.67, минчан — за 2.19.

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Прогноз и ставка на матч «Автомобилист» — «Динамо» Минск

Нельзя назвать «Автомобилист» и минское «Динамо» результативными командами, но в очных матчах между ними происходит особая химия, которая зачастую превращает игры в праздник. В трех последних было заброшено 22 шайбы, в пяти из восьми предыдущих был пробит «верх» по голам. Динамовцам нужны очки после четырех поражений кряду, а екатеринбуржцам надо не ударить в грязь дома. Поэтому встреча должна быть боевой.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.83.

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Прогнозы на спорт
ХК Автомобилист
ХК Динамо (Минск)
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