2 марта екатеринбургский «Автомобилист» в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина сыграет с магнитогорским «Металлургом». Встреча состоится на льду «Уралец Арены» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее с 16.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL.

Букмекерская компания OLIMPBET считает «Автомобилист» фаворитом встречи. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.27, вероятность такого исхода — примерно 44%. Ничья доступна за 3.95 (22%), успех «Металлурга» — за 2.90 (34%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их успеха принесет выплату в 2900 рублей.

На то, что «Магнитка» не уступит по итогам 60 минут, котировка — 1.63. Гости не проиграли «Авто» в шести из восьми последних очных встреч.

Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.81, ТМ 4.5 — за 1.99.

«Металлург» открыл счет в восьми предыдущих матчах против «Автомобилиста». На то, что магнитогорцы сделают это снова, коэффициент — 2.00. Если считаете, что первую шайбу забросят екатеринбуржцы, поставьте на это за 1.80. Отсутствие голов идет за 51.0.

Хотя бы по две шайбы от обеих команд идут за 1.94, противоположный исход доступен за 1.81.