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«Автомобилист» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 2 марта 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» 2 марта 2023 года
Артемий Кутейников
Никита Трямкин («Автомобилист»).
Фото Телеграм-канал «Автомобилиста», Telegram
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Стартовал плей-офф КХЛ: 2 марта в 1/4 финала Восточной конференции впервые встретятся «Автомобилист» и «Металлург», четвертая и пятая команды на «Востоке» по итогам регулярного чемпионата. Игра пройдет в Екатеринбурге на льду арены «Уралец», начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL.

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Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу екатеринбуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.27, вероятность — примерно 43%. Выигрыш «Магнитки» предложен с котировкой 2.90 (33%). Ничья идет за 3.95 (24%).

Считаете, что команды не выявят победителя в основное время? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3950 рублей.

В регулярном чемпионате команды встречались четыре раза, трижды победу одержала команда Николая Заварухина. Поставить на то, что «Металлург» все-таки не проиграет в предстоящем матче, можно с коэффициентом 1.63.

Игры команд в этом сезоне не всегда получались результативными: в двух из четырех встреч соперники на двоих забрасывали три шайбы. Тотал больше 4.5 гола можно оформить за 1.81, ТМ 4.5 — за 1.99.

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Прогноз и ставка на матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» 2 марта 2023 года

Команды набрали одинаковое количество очков в регулярном чемпионате (по 83) и совсем немного отстали от занявших второе и третье места «Салавата Юлаева» и «Авангарда» — на три балла. Но к концу сезона оба коллектива показывали не очень стабильные результаты: и «Автомобилист», и «Металлург» проиграли в пяти из последних 10 матчей регулярки.

При этом в личных встречах просматривается серьезное преимущество екатеринбуржцев: они выиграли у «Магнитки» три из четырех матчей сезона. Также «Автомобилист» уверенно выступает дома: победил в 22 из 34 игр прошедшего регулярного чемпионата.

Рекомендуемая ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 1.73.

OLIMPBET.
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