4 сентября топ-клубы Восточной конференции КХЛ «Автомобилист» и «Салават Юлаев» впервые сыграют в этом сезоне. Команды сойдутся в Екатеринбурге на арене «Уралец», начало встречи — в 17.00 по московскому времени. В 16.45 стартует прямая трансляция на сайте matchtv.ru, а также на телеканале KHL PRIME.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 2.27, что составляет примерно 42% вероятности. Выигрыш команды из Уфы предложен за 2.90 (33%), котировка на ничью — 3.80 (25%).

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В прошлом регулярном чемпионате команды встречались четыре раза, и все матчи закончились победой «Салавата» (дважды — в овертайме). Поставить на то, что в предстоящей встрече гости хотя бы не уступят после трех периодов, можно за 1.62.

Также вы можете присмотреться к ставкам на результат с учетом форы:

• ф1(0) идет за 1.70, Ф2(0) — за 2.14;

• Ф1(-1) можно взять за 2.78, Ф2(+1) — за 1.43.

В прошлой регулярке команды в каждой очной встрече в основное время настреляли ровно по четыре шайбы. Ждете от них большего? Тотал больше 4.5 гола оценен в 1.97, ТМ 4.5 — в 1.83. В текущем сезоне соперники провели по одному матчу и отличились по три раза.

В прошлой регулярке «Автомобилист» и «Салават Юлаев» в двух из четырех встреч определяли победителя в дополнительном времени. Поставить на наличие овертайма в предстоящем матче можно за 3.80, обратный рынок предложен за 1.26.

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