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«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: прогноз на матч КХЛ 4 сентября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев» 4 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Автомобилиста».
Фото Телеграм-канал «Автомобилиста», Telegram
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4 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ сойдутся одни из лучших команд Восточной конференции в прошлом сезоне — «Автомобилист» и «Салават Юлаев». Игра пройдет на льду арены «Уралец» в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet оценивают шансы хозяев чуть более предпочтительными: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 2.27, это около 42% вероятности. Выигрыш команды из Уфы предложен за 2.90 (33%), котировка на ничью — 3.80 (25%).

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В прошлом регулярном чемпионате команды встречались четыре раза, и все матчи закончились победой «Салавата» (дважды — в овертайме). Поставить на то, что в предстоящей встрече гости хотя бы не уступят после трех периодов, можно за 1.62.

Также вы можете присмотреться к ставкам на результат с учетом форы:

• ф1(0) идет за 1.70, Ф2(0) — за 2.14;

• Ф1(-1) можно взять за 2.78, Ф2(+1) — за 1.43.

В прошлой регулярке команды в каждой очной встрече в основное время настреляли ровно по четыре шайбы. Ждете от них большего? Тотал больше 4.5 гола оценен в 1.97, ТМ 4.5 — в 1.83.

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Прогноз и ставка на матч «Автомобилист» — «Салават Юлаев»

Екатеринбуржцы обладают одним из лучших нападений в лиге: в прошлой регулярке настреляли 188 шайб (больше только у четырех команд), а нападающие коллектива находились в топах списка снайперов и бомбардиров — Стефан да Коста вошел в топ-4 по «гол+пас», Брукс Мэйсек стал вторым снайпером сезона. В первом матче текущего сезона «Автомобилист» вонзил три гола «Металлургу» (один в овертайме), «Салават» же дважды пропустил от менее статусного «Барыса».

Рекомендуемая ставка: ИТБ1(2) за 1.61.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 1
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 1 : 2
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