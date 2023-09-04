4 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ сойдутся одни из лучших команд Восточной конференции в прошлом сезоне — «Автомобилист» и «Салават Юлаев». Игра пройдет на льду арены «Уралец» в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet оценивают шансы хозяев чуть более предпочтительными: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 2.27, это около 42% вероятности. Выигрыш команды из Уфы предложен за 2.90 (33%), котировка на ничью — 3.80 (25%).

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В прошлом регулярном чемпионате команды встречались четыре раза, и все матчи закончились победой «Салавата» (дважды — в овертайме). Поставить на то, что в предстоящей встрече гости хотя бы не уступят после трех периодов, можно за 1.62.

Также вы можете присмотреться к ставкам на результат с учетом форы:

• ф1(0) идет за 1.70, Ф2(0) — за 2.14;

• Ф1(-1) можно взять за 2.78, Ф2(+1) — за 1.43.

В прошлой регулярке команды в каждой очной встрече в основное время настреляли ровно по четыре шайбы. Ждете от них большего? Тотал больше 4.5 гола оценен в 1.97, ТМ 4.5 — в 1.83.

Прогноз и ставка на матч «Автомобилист» — «Салават Юлаев»

Екатеринбуржцы обладают одним из лучших нападений в лиге: в прошлой регулярке настреляли 188 шайб (больше только у четырех команд), а нападающие коллектива находились в топах списка снайперов и бомбардиров — Стефан да Коста вошел в топ-4 по «гол+пас», Брукс Мэйсек стал вторым снайпером сезона. В первом матче текущего сезона «Автомобилист» вонзил три гола «Металлургу» (один в овертайме), «Салават» же дважды пропустил от менее статусного «Барыса».

Рекомендуемая ставка: ИТБ1(2) за 1.61.

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