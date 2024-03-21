21 марта в Екатеринбурге на «Уралец Арене» состоится третий матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между «Автомобилистом» и СКА. Игра начнется в 17.00 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна на телеканалах KHL и KHL Prime с 16.45 мск, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Счет в серии — 2-0 в пользу команды Николая Заварухина.

Аналитики букмекерской компании Winline считают СКА большим фаворитом и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.93, вероятность данного исхода — примерно 49%. Ничья котируется за 3.80 (26%), успех «Автомобилиста» в основное время — за 4.00 (25%).

На то, что екатеринбуржцы не уступят по итогам трех периодов, котировка — 1.95.

Неплохой коэффициент 1.55 на победу «Авто» с форой (+1.5) шайбы. Если же СКА окажется сильнее с разницей минимум в два гола, сыграет ставка за 2.47.

Тотал больше 4.5 шайбы котируется за 1.89, ТМ 4.5 — за 1.92. Четыре последних гостевых матча с участием СКА были «верховыми».

Триумф гостей с учетом овертайма предложен за 1.51, хозяев — за 2.60.

Проход СКА в полуфинал Кубка Гагарина оценен в 1.90, «Автомобилиста» — в 1.95.

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