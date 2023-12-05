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Сегодня, 08:15

«Автомобилист» — СКА: прогноз на матч КХЛ 5 декабря 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — СКА 5 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки СКА.
Фото Телеграм-канал СКА, Telegram
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5 декабря набравший отличную форму СКА в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ отправится на выезд в Екатеринбург, где сыграет с «Автомобилистом». Игра пройдет на льду арены «Уралец» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир начнется в 16.45 мск.

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По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, армейцы имеют больше шансов на успех: победа СКА в основное время доступна с котировкой 2.04, что примерно 48% вероятности. Коэффициент на успех хозяев — 3.15 (30%), ничья идет за 4.03 (22%).

Выигрыш «Автомобилиста» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 2.27, этот рынок на команду Романа Ротенберга оценен в 1.63.

Также вы можете выбрать один из предложенных вариантов ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.37, Ф2(0) — за 1.58;

• Ф1(+1) — за 1.54, Ф2(-1) — за 2.43.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.19.

Алексей Маклюков (&laquo;Металлург&raquo;). «Магнитка» проиграла дважды подряд, но все равно фаворит против ЦСКА. Даже Федоров признает проблемы армейцев

Прогноз и ставка на матч «Автомобилист» — СКА

Петербуржцы набрали фантастическую форму: выиграли 11 матчей подряд, из которых семь — в основное время. Армейцы даже подтянулись на четвертую строчку Западной конференции, хотя большую часть сезона шли гораздо ниже. «Автомобилист» же проиграл в трех последних матчах, а всего уступил в пяти из шести предыдущих поединков. Причем единственная победа была добыта только в овертайме. Вдобавок СКА обыграл екатеринбуржцев в восьми из 10 прошлых встречах.

Рекомендуемая ставка: победа СКА за 1.63.

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