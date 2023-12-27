28 декабря в регулярном чемпионате НХЛ сойдутся «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбург Пингвинз». Игра пройдет на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте и начнется в 03.30 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканский чемпионат.

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что у хозяев чуть больше шансов на успех: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.27, вероятность — примерно 43%. Выигрыш «Питтсбурга» предложен с котировкой 2.69 (35%), ничья доступна за 4.19 (22%).

Триумф «Нью-Йорка» с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.77, этот рынок на «Питтсбург» можно взять за 2.04.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 1.74, Ф2(0) — за 2.08;

• Ф1(-1) — за 2.51, Ф2(+1) — за 1.51.

Тотал больше 5.5 гола можно взять за 1.67, ТМ 5.5 — за 2.19.

Вероятность увидеть овертайм оценена в 4.19, обратный рынок предложен за 1.22.

Прогноз и ставка на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург»

Команды нередко результативно играют друг с другом: в семи из последних 10 матчей забивали минимум шесть голов на двоих, в том числе — в шести подряд. Также за «Питтсбург» выступает один из лучших бомбардиров лиги Сидни Кросби: канадец забросил 19 шайб — больше только у четырех игроков НХЛ. Уровень результативности Кросби (35 результативных действий) в составе «Айлендерс» поддерживает Мэтью Барзал, у него 10+25 по системе «гол+пас».

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.67.

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