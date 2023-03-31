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Сегодня, 20:15

«Айнтрахт» — «Бохум»: где смотреть матч бундеслиги 31 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Айнтрахт» — «Бохум» 31 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Кевин Трапп.
Фото Global Look Press
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31 марта в стартовом матче 26-го тура бундеслиги «Айнтрахт» примет дома «Бохум». Игру примет стадион «Дойче Банк Парк», она начнется в 21.30 по московскому времени. В прямом эфире встречу с 21.25 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Ее обслужит бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом.

Германия. Бундеслига 1. 26-й тур
31 мар, 21:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
Бохум

Букмекерская компания Olimpbet считаете, что хозяева возьмут три очка. Победа «Айнтрахта» оценена коэффициентом 1.54, вероятность исхода — примерно 64%. Ничья доступна за 4.53 (22%), успех «Бохума» — за 6.44 (14%).

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«Бохум» выиграл два последних матча в бундеслиге (в том числе 1:0 у «Лейпцига»), а в первом круге одолел «Айнтрахт» 3:0. На то, что гости не уступят в предстоящей игре, котировка — 2.63.

Результативнее команды из Франкфурта в чемпионате Германии всего три клуба, а «Бохум» пропускает сильно больше остальных в турнире (56 мячей в 25 играх). Победу хозяев с форой (-1.5) можно взять за 2.39.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.13. Команды пробили «верх» в трех из пяти предыдущих очных встреч.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.89, «обе забьют — нет» — за 1.92.

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Пенальти предложено взять за 3.15, удаление — за 4.58.

Эксперты считают, что матч завершится со счетом 1:0 или 2:0 в пользу «Айнтрахта». Коэффициент на это — 7.34.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бохум
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«Айнтрахт» — «Бохум»: прогноз на матч бундеслиги 31 марта 2023 года