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«Айнтрахт» — «Бохум»: прогноз на матч бундеслиги 31 марта 2023 года

Прогноз на матч бундеслиги «Айнтрахт» — «Бохум» 31 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Тимоти Чендлер.
Фото Global Look Press
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31 марта в стартовом матче 26-го тура бундеслиги «Айнтрахт» сыграет с «Бохумом». Игра пройдет на арене «Дойче Банк Парк» и начнется в 21.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Трансляция стартует в 21.25 мск. На игру назначена бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом.

Германия. Бундеслига 1. 26-й тур
31 мар, 21:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
Бохум

Букмекерская компания Olimpbet считает хозяев безоговорочными фаворитами встречи. На победу «Айнтрахта» выставлен коэффициент 1.54, вероятность этого исхода — примерно 64%. Ничья доступна за 4.53 (22%), успех «Бохума» — за еще большие 6.44 (14%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 4530 рублей.

«Бохум» выиграл два последних матча в бундеслиге (в том числе 1:0 у «Лейпцига»), а в первом круге одолел «Айнтрахт» 3:0. На то, что гости не уступят в предстоящей игре, котировка — 2.63.

Результативнее команды из Франкфурта в чемпионате Германии всего три клуба, а «Бохум» пропускает намного больше остальных в турнире (56 мячей в 25 играх). Победу хозяев с форой (-1.5) можно взять за 2.39.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.13. Команды пробили «верх» в трех из пяти предыдущих очных встреч.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.89, «обе забьют — нет» — за 1.92.

Эксперты считают, что матч завершится со счетом 1:0 или 2:0 в пользу «Айнтрахта». Коэффициент на это — 7.34.

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Прогноз и ставка на матч «Айнтрахт» — «Бохум»

«Айнтрахт» после прошлогодней победы в Лиге Европы доказывает, что тот успех не был случайным. В этом сезоне команда из Франкфурта забралась в 1/8 финала ЛЧ, а в бундеслиге борется за топ-4. Пока «орлы» идут шестыми в шести очках от «Фрайбурга» — такое отставание сформировалось в последних турах, которые получились для Оливера Глазнера и компании не лучшими: три поражения и две ничьи в пяти матчах.

Игра с «Бохумом» — шанс открыть победную серию. «Несгибаемые» идут 14-ми в таблице всего в четырех очках над зоной вылета и очень много пропускают — 56 голов в 25 встречах (2.24 за 90 минут). В гостях ситуация вовсе плачевная — команда Томаса Леча 35 раз вынула мяч из сетки в 13 играх. «Айнтрахт» же — четвертый в бундеслиге по результативности дома (27 голов в 12 встречах). Хозяева должны уверенно обыграть аутсайдера.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 1.85.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бохум
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